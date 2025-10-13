Un magistrado del Tribunal Constitucional confirma una de las leyendas sobre el palco del Santiago Bernabéu

El juez Enrique Arnaldo, uno de los doce magistrados que forman el Tribunal Constitucional en España, ha visitado este domingo Carrusel Deportivo en calidad de invitado para hablar acerca de El deporte en la literatura. Un libro en el que aúna sus dos grandes pasiones y en el que hace un recorrido deportivo que abarca desde las competiciones en la antigua Grecia hasta la actualidad. Desde la Ilíada de Homero hasta obras contemporáneas de autores como Rafael Alberti, Gabriel Celaya o Luis Alberto de Cuenca. Todo ello con el objetivo de demostrar