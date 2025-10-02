edición general
Magic Johnson: «Cuando Michael Jordan salió con las Nike Air Jordan vi que la había cagado yéndome con Converse»

Magic Johnson: «Cuando Michael Jordan salió con las Nike Air Jordan vi que la había cagado yéndome con Converse»

Magic recibió una oferta de Converse que le pagaba más que Nike en efectivo y la aceptó. La de Nike era menos dinero, pero le ofrecían acciones. Al decidirse, lo que no sabía era el golpe en la mesa que iba a dar Nike con su siguiente lanzamiento: «Me di cuenta de que había cometido un error cuando Michael Jordan salió con las Air Jordan. Ahí supe que me había equivocado. Yo podría haber tenido parte de eso, ¿verdad? Así que la cagué a lo grande. Cuando eres negro y estás sin un duro, coges la cifra más alta, y por eso decidí irme con Converse»

Gracias Magic por el show time!
Cuando eres negro y estás sin un duro

Johnson ya había ganado dos títulos de la NBA cuando firmó con Converse (según leo en la wikipedia)
No creo que estuviera sin un duro ...

En fin, la clásica envidia y competitividad usana, que si tienes, yo que se, 10 millones, te sientes un perdedor porque alguien tiene 30.
#5 es cierto, ni un duro... De dólares no hablamos :-D
#5 Y el blanquito Michael Jordan fue el más listo. :-D
#6 Cuchifrito *
Tomó la decisión lógica con la información que tenía, como si digo que me equivoqué porque compré el décimo equivocado de la lotería...
No se Magic,dudo que cuando Converse te tento y te fuiste con ellos no tuvieras un duro.
A ver si va a ser que lo que paso es que te cegó el dinero rápido ...
#3 Hay una peli sobre lo de las Air Jordan y el contrato se lo ofrecieron cuando se iba a hacer profesional, estaba empezando. Tal vez a Magic le pasó lo mismo. Te vienen cuando estás en la universidad y aceptas lo que sea, no vaya a ser que una lesión te joda la carrera.
#10 Magic fue profesional con Los Angeles Lakers desde 1979 ,para cuando converse le contrató debería de tener unos buenos dineros ya.
Otra cosa es que siguiera sin tener ni idea de asuntos financieros,cosa que dudo viendo su trayectoria posterior.
#13 los contratos en la época del show time no eran los que se firmaron en los últimos tiempos de Jordan. Y si no mira los contratos de gente como Worthy:

www.celebritynetworth.com/richest-athletes/nba/james-worthy-net-worth/
La avaricia rompe el saco, siempre
#1 Si, todos los ricos son unos desprendidos.
Hay cientos de ejemplos así, sin importar el color de la piel. Simplemente es que fueron muy cortos de miras.

El último caso sonado que recuerdo es el del escritor de The Witcher.
#4 Y a posteriori también es fácil juzgarse sin la incertidumbre del momento de tomar la decisión, pero podía haber cogido la otra opción y que hubiese salido peor (que las acciones de Nike se desplomasen). Al final no creo que haya que juzgarse por si se tomo la mejor decisión con el conocimiento que se tiene a posteriori, más bien si se medito (o busco más información/consejo) adecuadamente y se tomo la mejor decisión con la información que se tenia en ese momento.
Ganar mucho dinero no implica saber evaluar decisiones económicas. Y esto pasa con deportistas que se han arruinado y ganadores decisiones lotería que acaban peor que antes del premio.

En su caso, parece que hizo un “más vale pájaro en mano” y ya… que en ese momento y con sus conocimientos, era la mejor idea.
