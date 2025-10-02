Magic Johnson: «Cuando Michael Jordan salió con las Nike Air Jordan vi que la había cagado yéndome con Converse»

Magic recibió una oferta de Converse que le pagaba más que Nike en efectivo y la aceptó. La de Nike era menos dinero, pero le ofrecían acciones. Al decidirse, lo que no sabía era el golpe en la mesa que iba a dar Nike con su siguiente lanzamiento: «Me di cuenta de que había cometido un error cuando Michael Jordan salió con las Air Jordan. Ahí supe que me había equivocado. Yo podría haber tenido parte de eso, ¿verdad? Así que la cagué a lo grande. Cuando eres negro y estás sin un duro, coges la cifra más alta, y por eso decidí irme con Converse»
Johnson ya había ganado dos títulos de la NBA cuando firmó con Converse (según leo en la wikipedia)
No creo que estuviera sin un duro ...
En fin, la clásica envidia y competitividad usana, que si tienes, yo que se, 10 millones, te sientes un perdedor porque alguien tiene 30.
A ver si va a ser que lo que paso es que te cegó el dinero rápido ...
Otra cosa es que siguiera sin tener ni idea de asuntos financieros,cosa que dudo viendo su trayectoria posterior.
El último caso sonado que recuerdo es el del escritor de The Witcher.
En su caso, parece que hizo un “más vale pájaro en mano” y ya… que en ese momento y con sus conocimientos, era la mejor idea.