Magic Johnson: «Cuando Michael Jordan salió con las Nike Air Jordan vi que la había cagado yéndome con Converse»

Magic recibió una oferta de Converse que le pagaba más que Nike en efectivo y la aceptó. La de Nike era menos dinero, pero le ofrecían acciones. Al decidirse, lo que no sabía era el golpe en la mesa que iba a dar Nike con su siguiente lanzamiento: «Me di cuenta de que había cometido un error cuando Michael Jordan salió con las Air Jordan. Ahí supe que me había equivocado. Yo podría haber tenido parte de eso, ¿verdad? Así que la cagué a lo grande. Cuando eres negro y estás sin un duro, coges la cifra más alta, y por eso decidí irme con Converse»