Las mafias que cruzan a migrantes a EEUU encuentran nuevas formas de explotación tras el retorno de Trump

Mientras aumenta el riesgo para el migrante, los traficantes logran menos exposición y más margen de ganancia con prácticas como el 'cruce en remoto' hasta supuestos 'packs premium' que incluyen protección y comida durante el trayecto, "Me dijeron que eran personas buenas, que me iban a tratar como a un hijo, que no me tenía que preocupar de nada, ni de la comida, que me lo iban a dar todo", explica Eduardo a EL PERIÓDICO.