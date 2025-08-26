edición general
Las mafias que cruzan a migrantes a EEUU encuentran nuevas formas de explotación tras el retorno de Trump

Mientras aumenta el riesgo para el migrante, los traficantes logran menos exposición y más margen de ganancia con prácticas como el 'cruce en remoto' hasta supuestos 'packs premium' que incluyen protección y comida durante el trayecto, "Me dijeron que eran personas buenas, que me iban a tratar como a un hijo, que no me tenía que preocupar de nada, ni de la comida, que me lo iban a dar todo", explica Eduardo a EL PERIÓDICO.

3 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Previo pago de comisiones a los MAGA/ICE/Zanahorios, claro.
sotillo #3 sotillo
Peor que meterte en un cayuco no parece
anv #2 anv
'cruce en remoto'

Vaya. Hasta dónde ha llegado el teletrabajo.
