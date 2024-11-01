Los madrileños siguen informándose en TVE: los datos que prueban el liderazgo de La 1 en territorio de Ayuso

La 1 de TVE ha cerrado el mes de abril con un 11,6% de cuota de pantalla, cifra que se convierte en su mejor abril en 14 meses y, además, la sitúa como la cadena que más crece. Por franjas, lideró en la madrugada (8,3%), mañana (15,3%, mejor dato desde abril de 2008) y tarde (10,8%, mejor abril desde 2012) y, en lo que a los targets se refiere, estuvo a la cabeza en todos entre los 13 a 64 años. No obstante, si hay un dato especialmente relevante es el de los territorios. La 1 lideró en abril en Baleares (11,8%), Euskadi (12,7%), Madrid (13,0%)