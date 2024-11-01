edición general
14 meneos
17 clics
Los madrileños siguen informándose en TVE: los datos que prueban el liderazgo de La 1 en territorio de Ayuso

Los madrileños siguen informándose en TVE: los datos que prueban el liderazgo de La 1 en territorio de Ayuso

La 1 de TVE ha cerrado el mes de abril con un 11,6% de cuota de pantalla, cifra que se convierte en su mejor abril en 14 meses y, además, la sitúa como la cadena que más crece. Por franjas, lideró en la madrugada (8,3%), mañana (15,3%, mejor dato desde abril de 2008) y tarde (10,8%, mejor abril desde 2012) y, en lo que a los targets se refiere, estuvo a la cabeza en todos entre los 13 a 64 años. No obstante, si hay un dato especialmente relevante es el de los territorios. La 1 lideró en abril en Baleares (11,8%), Euskadi (12,7%), Madrid (13,0%)

| etiquetas: tve 1 , preferida , , madrileños.informarse
11 3 0 K 137 cultura
14 comentarios
11 3 0 K 137 cultura
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Es conveniente recordar que Ayuso gobierna con 1/3 de los votantes, el resto, 2/3, no la han votado
3 K 41
Nylo #5 Nylo *
#1 En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Pedro Sánchez obtuvo 7.821.718 votos. El censo electoral era de 37.469.458 personas. Sólo el 20.87% de las personas en edad de votar votaron a Pedro Sánchez.
En cuanto a los votos válidos realizados, Pedro Sánchez obtuvo el 31,70%.

Nada de eso cambia que tanto Pedro Sánchez como Ayuso gobiernan con plena legitimidad democrática.
2 K 34
#6 VFR *
#1 Bulo, dato falso para manipular.
Otra cosa sería de posibles votantes. Los votantes son los que votan.
elpais.com/espana/elecciones/autonomicas/12/
1 K 21
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Y Pedro Sánchez gobierna con 1/5 de los votantes, el resto 4/5 no le han votado.
0 K 14
Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
#7 la magia electoral se llama
0 K 16
Ludovicio #10 Ludovicio *
#7 En este país no hay elecciones presidenciales. Igual no lo sabías.

Aquí se vota la representación en el congreso y el congreso escoge al presidente.

A toda la derecha se le olvida ese dato cuando no han sido ellos los favorecidos por el sistema.

#8 o no saber cómo funciona el sistema en el que vives.
0 K 11
#11 El_dinero_no_es_de_nadie *
#10 Pues lo mismo es en las elecciones autonómicas.

No se porqué no le has dicho eso mismo al comentario al que respondía. :-D
0 K 14
Ludovicio #12 Ludovicio
#11 Pues mira, tú parte de razón tienes. Recojo cable.
0 K 11
allaquevamos #9 allaquevamos
#1 A ver, pero dilo todo con detalles:

Dame datos que retorceré para que se ajusten a mi "relato indirecto" que quieres vender.

Últimas elecciones de la CM.
PP – 1.586.985 votos (≈47,3%)
Más Madrid – 615.171 votos (≈18,3%)
PSOE – 609.718 votos (≈18,2%)
Vox – 245.215 votos (≈7,3%)
Podemos–IU–Alianza Verde – 158.831 votos (≈4,7%) (no entró por no llegar al 5%)
Ciudadanos (Cs) – 52.394 votos (≈1,6%)

Derecha: 1.832.200 votos
Izquierda: 1.383.720 votos
Y dejó fuera ciudadanos y restos.…   » ver todo el comentario
1 K 21
Tontolculo #4 Tontolculo
Pues será que TVE está manipulada a favor de Ayuso porque luego llegan las elecciones y mayoría absoluta
2 K 35
wata #13 wata
#4 Según Ayuso...las elecciones están manipuladas.
0 K 14
Kleshk #2 Kleshk
Por eso Ayuso y PP quieren dominarlo
1 K 22
josde #3 josde
#2 Los informativos de TVE son un grano en el culo del PP.
2 K 49
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
De los que ven aun y se informan en la tv
0 K 8

menéame