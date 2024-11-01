Los madrileños siguen informándose en TVE: los datos que prueban el liderazgo de La 1 en territorio de Ayuso

La 1 de TVE ha cerrado el mes de abril con un 11,6% de cuota de pantalla, cifra que se convierte en su mejor abril en 14 meses y, además, la sitúa como la cadena que más crece. Por franjas, lideró en la madrugada (8,3%), mañana (15,3%, mejor dato desde abril de 2008) y tarde (10,8%, mejor abril desde 2012) y, en lo que a los targets se refiere, estuvo a la cabeza en todos entre los 13 a 64 años. No obstante, si hay un dato especialmente relevante es el de los territorios. La 1 lideró en abril en Baleares (11,8%), Euskadi (12,7%), Madrid (13,0%)
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En cuanto a los votos válidos realizados, Pedro Sánchez obtuvo el 31,70%.
Nada de eso cambia que tanto Pedro Sánchez como Ayuso gobiernan con plena legitimidad democrática.
Otra cosa sería de posibles votantes. Los votantes son los que votan.
elpais.com/espana/elecciones/autonomicas/12/
Aquí se vota la representación en el congreso y el congreso escoge al presidente.
A toda la derecha se le olvida ese dato cuando no han sido ellos los favorecidos por el sistema.
#8 o no saber cómo funciona el sistema en el que vives.
No se porqué no le has dicho eso mismo al comentario al que respondía.
Dame datos que retorceré para que se ajusten a mi "relato indirecto" que quieres vender.
Últimas elecciones de la CM.
PP – 1.586.985 votos (≈47,3%)
Más Madrid – 615.171 votos (≈18,3%)
PSOE – 609.718 votos (≈18,2%)
Vox – 245.215 votos (≈7,3%)
Podemos–IU–Alianza Verde – 158.831 votos (≈4,7%) (no entró por no llegar al 5%)
Ciudadanos (Cs) – 52.394 votos (≈1,6%)
Derecha: 1.832.200 votos
Izquierda: 1.383.720 votos
Y dejó fuera ciudadanos y restos.… » ver todo el comentario