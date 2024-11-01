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Madrid quiere vaciar una laguna de Vicálvaro: debajo hay un material clave para baterías y coches eléctricos

Madrid quiere vaciar una laguna de Vicálvaro: debajo hay un material clave para baterías y coches eléctricos

Se quiere reactivar la extracción de sepiolita en las lagunas de Ambroz, en Vicálvaro, un espacio que hoy funciona como zona de paseo y refugio de fauna. España es el único productor de sepiolita de la UE, un mineral clave para automoción, materiales avanzados y tecnologías de baterías. El Gobierno regional busca prorrogar la concesión minera hasta 2037, alegando que allí quedan las reservas de mayor pureza. Vecinos y ecologistas se oponen por el impacto ambiental y la pérdida del espacio renaturalizado.

| etiquetas: madrid , mina , sepiolita , lagunas de ambroz
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3 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
perrico #2 perrico
Si quieres las comodidades de la vida moderna, las materias primas se tienen que sacar de algún lado. Por supuesto que hay que valorar los condicionantes medioambientales. Pero precisamente (especialmente) Madrid tiene externalizada toda la extracción de materias primas habidas y por haber (consume muchas y produce prácticamente nada).
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Asimismov #3 Asimismov *
sepiolita ... un mineral clave para automoción, materiales avanzados y tecnologías de baterías.

La sepiolita se usa como arena de gato y hay varias minas activas en la CAM.

El material avanzado de la sepiolita es un transformado que modela sus huecos interiores y sirven de filtros en las refinerias de petróleo y otros menesteres.

Más detalles es.wikipedia.org/wiki/Avelino_Corma</sub
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#1 kondnado
Una vez maté a un hombre que tenía un corazón compatible con el de mi hermana. Miento, era un cerdo que me maltrataba.
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