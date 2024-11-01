Madrid quiere vaciar una laguna de Vicálvaro: debajo hay un material clave para baterías y coches eléctricos

Se quiere reactivar la extracción de sepiolita en las lagunas de Ambroz, en Vicálvaro, un espacio que hoy funciona como zona de paseo y refugio de fauna. España es el único productor de sepiolita de la UE, un mineral clave para automoción, materiales avanzados y tecnologías de baterías. El Gobierno regional busca prorrogar la concesión minera hasta 2037, alegando que allí quedan las reservas de mayor pureza. Vecinos y ecologistas se oponen por el impacto ambiental y la pérdida del espacio renaturalizado.