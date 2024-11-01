Madrid bajos fondos, macarras, tribus y movidas; tribus urbanas  

En este capítulo de Madrid Bajos Fondos nos adentramos en uno de los periodos más intensos y desconocidos de la historia reciente de la ciudad: el surgimiento y enfrentamiento de las tribus urbanas en el Madrid de finales de los años 70 y 80. Tras la muerte de Franco y la explosión cultural de la Movida Madrileña, la capital se convirtió en un territorio fragmentado donde la identidad, la música y la estética marcaron fronteras invisibles entre barrios y generaciones.