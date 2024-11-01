edición general
Madri+D, "chiringuito" de Ayuso, articuló la concesión de universidad al ICAM

La coincidencia entre la autorización al ICAM y su ofensiva judicial contra el fiscal que señaló a la pareja de Ayuso siembra dudas de intercambio de favores

