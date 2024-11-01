edición general
Macrogranja de Caparroso: a juicio un modelo insostenible

Macrogranja de Caparroso: a juicio un modelo insostenible

Las personas físicas que formaban parte del Consejo de Dirección de Valle de Odieta serán juzgadas por regar presuntamente con los purines de la macrogranja. La contaminación pudo afectar a la Zona de Especial Protección de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga, hábitats de especies en peligro de extinción. El Ministerio Fiscal solicita cuatro meses y medio de prisión. Por su parte, la Fundación Sustrai Erakuntza y Greenpeace se personan como acusación popular y piden hasta tres años. No sólo se juzga a Valle de Odieta, sino todo un modelo

Beltenebros #1 Beltenebros
Ojalá reciban una condena "ejemplar".
