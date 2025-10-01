edición general
Macro-inspección en la Cadena SER para investigar a antiguos falsos autónomos

Las aguas bajan revueltas en la redacción de la Cadena SER. La Inspección de Trabajo ha tenido constancia recientemente de la situación de alrededor de 25 periodistas que fueron en su día falsos autónomos -según la denuncia- en la empresa de Prisa y ha iniciado las investigaciones para ‘corregir’ su situación.

pepel #3 pepel
¿Comenzará la guerra?
0 K 19
HeilHynkel #9 HeilHynkel
¿Falsos autónomos en los medios de comunicación? ¡imposible! xD xD xD xD
0 K 17
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿Falsos autónomos en el sector del periodismo? No me lo puedo creer :-O
0 K 16
#8 concentrado
El día que hagan esas inspecciones en la administración, vamos a alucinar.
0 K 14
ehizabai #4 ehizabai
Parece que en la Inspección de Trabajo escuchan Hora Veintipico... :-D
0 K 10
Nitanmal #7 Nitanmal
Y gente que tienen de becario durante años con un sueldo irrisorio
0 K 10
Mildranx #2 Mildranx
Empieza la venganza....
0 K 9
mperdut #5 mperdut *
Igual lo que les ha pasado es la clásica, si pagan medio decente aguantas de falso autónomo hasta que te echan y luego demandas.

O bien aguantas de falso autónomo hasta que ya no pagan tan bien, te vas y demandas.
0 K 9
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#5

La idea de ser autónomo es que te salga más rentable que ser empleado, no perder dinero.

Luego está el tema jerárquico y demás.
0 K 17
Iori #11 Iori
#5 Lo que les ha pasado (les sigue pasando, y seguirá pasando) es que tienen a colaboradores que te vienen un dia a la semana a hacerte una sección de 15' en la radio, y podremos debatir si es correcto que sean autónomos o no. Pero el problema grave viene cuando estos colaboradores empiezan a hacer secciones diarias y siguen de autónomos cuando efectivamente están en el curro su media jornada diaria.
A eso súmale la guarreria de que contratan a personal para cubrir bajas, y cuando se…   » ver todo el comentario
0 K 7
#6 bibubibu
Lo de siempre, hay que estar encima de la patronal, porque a la mínima te joden todo lo que pueden como trabajador.

Mano dura contra ellos y sus chanchullos de mierda.
0 K 7

