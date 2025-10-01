Macro-inspección en la Cadena SER para investigar a antiguos falsos autónomos

Las aguas bajan revueltas en la redacción de la Cadena SER. La Inspección de Trabajo ha tenido constancia recientemente de la situación de alrededor de 25 periodistas que fueron en su día falsos autónomos -según la denuncia- en la empresa de Prisa y ha iniciado las investigaciones para ‘corregir’ su situación.
| etiquetas: inspección , trabajo , cadena ser , falsos , autónomos
O bien aguantas de falso autónomo hasta que ya no pagan tan bien, te vas y demandas.
La idea de ser autónomo es que te salga más rentable que ser empleado, no perder dinero.
Luego está el tema jerárquico y demás.
A eso súmale la guarreria de que contratan a personal para cubrir bajas, y cuando se… » ver todo el comentario
Mano dura contra ellos y sus chanchullos de mierda.