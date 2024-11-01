Macedonia del Norte celebrará Eurovisión Junior 2026 tras la retirada de Francia y el rechazo de San Marino

Macedonia del Norte será la sede de Eurovisión Junior 2026. La información salió a la luz de forma inesperada durante la rueda de prensa celebrada tras la final del San Marino Song Contest 2026, cuando miembros de la delegación sanmarinense respondían a preguntas de los medios sobre la posibilidad de que el país organizara el certamen infantil. Durante la comparecencia, el director general de San Marino RTV, Roberto Sergio, confirmó que la televisión pública presentó candidatura para albergar el evento, aunque finalmente no será la elegida.