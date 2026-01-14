edición general
Luz verde de Washington para la creación de un gobierno tecnocrático en Gaza

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] El comité estará presidido por Ali Shaath, ex viceministro de Transporte de la Autoridad Palestina, originario de Gaza pero actualmente residente en Cisjordania, según las fuentes. Entre los invitados figura también el presidente de la Cámara de Comercio de Gaza, Ayad Abu Ramadan, a quien se ha propuesto como responsable de Economía, Comercio e Industria. Abu Ramadan ha defendido públicamente la necesidad de iniciar cuanto antes la reconstrucción y aliviar el sufrimiento de una población que, según describe...

Albaricoquero #2 Albaricoquero
Mientras no sean zumbados con ametralladoras armados por irán me vale.
zorreame #4 zorreame
#2 tranquilo, serán zumbados armados con ametralladoras israelíes y yankis.
Brill #7 Brill
#2 Serán gente que no pueda oponerse a los designios de EEUU e Israel. Todo lo demás parece que les molesta.
#8 DonaldBlake
#2 Mientras no sean palestinos, elegidos por palestinos, no me vale.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... vive en “condiciones inhumanas” tras meses de guerra. Mientras tanto, las diferencias entre Washington y Jerusalén persisten. Israel ha reiterado que no aceptará avanzar plenamente hacia la fase dos sin la devolución del cuerpo del último rehén israelí y sin un desarme efectivo de Hamas. Estados Unidos, por su parte, ha trasladado al primer ministro Benjamin Netanyahu que comparte esos objetivos, pero que no quiere condicionar el inicio del proceso a su cumplimiento previo. Mediadores

karakol #3 karakol
Ya veo otra entrada en la Wiki con el Trumpo como presidente interino.
#11 concentrado
#0 Hay un error en el titular, no es tecnocrático, sino teocrático. De fundamentalistas judíos y cristianos.
#5 chavi
Cuando salen los chollos inmobiliarios ?
Dene #9 Dene
Tecnocratico == de derechas
gale #6 gale
Trump, Presidente de USA y Presidente interino de Venezuela, Gaza y próximamente Groenlandia. Se le acumulan los cargos al Nóbel de la Paz.
#10 Poligrafo
Palestina
