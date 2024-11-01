edición general
Luz verde de Ayuso al plan de Almeida para reordenar los pisos Airbnb: el 73% de edificios en el centro podrán ser turísticos

La oposición califica la norma de "Plan Reside" o "Plan Expulsa"

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Madrid D'Or, Ciudad de Vacaciones.
WcPC #2 WcPC
Luego vendrán la siguiente crisis y las ciudades quedarán desiertas, sin financiación...
Pero no os preocupéis, que a Madrid no le pasará nada, llegará el gobierno central y la salvará.
BastardWolf #3 BastardWolf
Y a los madrileños que nos den por culo si no podemos vivir en el centro o si es imposible transitar por sus calles por la cantidad de turistas arrastrando maletas que hay
LostWords #4 LostWords
Practicamente han dicho que en Madrid solo quieren turistas que dan mas dinero y menos problemas (solo pasan unos días y se marchan y encima apenas necesitan servicios como pueden ser colegios, CAP, etc) que la gente que vive y trabaja en Madrid.
Quieren convertir Madrid en una Venecia o en Roma, pero entiendo que es lo que gran parte de los madrileños votaron.
