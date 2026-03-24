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La Luna se encoge: la NASA confirma una reducción de 50 metros que pone en jaque las misiones Artemis

La Luna se encoge: la NASA confirma una reducción de 50 metros que pone en jaque las misiones Artemis

La agencia espacial estadounidense ha confirmado que la Luna, el único satélite natural de la Tierra, se ha encogido 50 metros, lo que podría tener consecuencias en las misiones Artemis. Por lo tanto, los próximos viajes a la Luna tendrán que estudiar la inestabilidad desarrollada en la corteza lunar. Durante mucho tiempo se pensó que la Luna era un satélite totalmente inerte, una roca fría carente de actividad geológica, pero todo ha cambiado después de que investigaciones recientes de la NASA hayan podido confirmar que se está encogiendo

| etiquetas: la luna , encoge , nasa , confirma , reducción
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6 comentarios
4 1 4 K 28 tecnología
Veelicus #1 Veelicus
madre mia... titular sensacionalista es poco.
3 K 44
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Sensacionalista el titular y la noticia:
el diámetro de la Luna se ha reducido en unos 50 metros a lo largo de los últimos cientos de millones de años.

Y ponen en negrita la primera parte de esa frase {0x1f602}
3 K 52
#2 rystan
Ya me había yo dado cuenta que era más y más pequeña desde hace unos días.

Esta broma hubiera quedado mejor si no estuviéramos en cuarto creciente, pero uno usa lo que hay.
1 K 14
rogerius #6 rogerius
Pero… ¿a lo largo o a lo ancho? :troll:
0 K 13
Solinvictus #3 Solinvictus *
Eso paso cuando Muten Roshi le tiro un Kamehameha.
0 K 7
#4 bol
Entre esto y la desaparición de los anillos de saturno...
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menéame