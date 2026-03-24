La Luna se encoge: la NASA confirma una reducción de 50 metros que pone en jaque las misiones Artemis

La agencia espacial estadounidense ha confirmado que la Luna, el único satélite natural de la Tierra, se ha encogido 50 metros, lo que podría tener consecuencias en las misiones Artemis. Por lo tanto, los próximos viajes a la Luna tendrán que estudiar la inestabilidad desarrollada en la corteza lunar. Durante mucho tiempo se pensó que la Luna era un satélite totalmente inerte, una roca fría carente de actividad geológica, pero todo ha cambiado después de que investigaciones recientes de la NASA hayan podido confirmar que se está encogiendo