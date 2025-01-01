Las lujosas casas del dictador Rafael Leónidas Trujillo que quedaron abandonadas en República Dominicana

Mientras sectores de la población defienden establecer museos en algunas de las residencias que pertenecían a Trujillo, hay quienes afirman que esto resaltaría su figura y enviaría un mensaje equivocado a las víctimas del tirano y a las nuevas generaciones.
Hizo con él varios convenios. Algunos extraños como la convalidación aitomaova de los títulos universitarios, que no ha existido con ningún otro país.
Creo que era una salida de emergencia, si uno de los dos dictadores tenía que huir con urgencia, el otro el arroparía. Lo que dió lugar también a inversiones inmobiliarias y de otros tipos. Cosas entre colegas dictadores y tiranos.