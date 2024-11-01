Luigi Mangione gana protagonismo en la cárcel federal, donde los guardias le aprecian y los reclusos le llaman "embajador"

Pero Mangione también ha sido apodado "embajador" oficioso del MDC por ayudar a otros reclusos a aclimatarse a la vida en la cárcel, según Arthur Aidala, abogado defensor de Nueva York que no representa a Mangione pero tiene otros clientes en la cárcel. Hizo esta afirmación en una entrevista con People esta semana.
"Cuando la gente llega allí y no sabe qué demonios está pasando, él es el que les da la bienvenida y hace todo lo posible por disipar sus temores y, ya sabes, les enseña cómo es la vida en el Centro de Detención Metropolitano y qué hacer y, a veces, lo que es más importante, qué no hacer", dijo al medio.
Es que es buen chaval, coño.
A mí me meten preso y cuando entro en la cárcel aparece Mangione dándome la bienvenida y me pongo a llorar de la emoción.
Gente como Putin o Netanyahu necesitan un Mangione en sus vidas.
Aquí, en este meneo (el cual yo también meneo) hay asesino bueno y aquí, en este otro la violencia no es buena ni nos lleva a ningún lugar: www.meneame.net/story/sangre-asimetrica-opinion-ninguna-idea-repugnant