Luigi Mangione gana protagonismo en la cárcel federal, donde los guardias le aprecian y los reclusos le llaman "embajador"

Pero Mangione también ha sido apodado "embajador" oficioso del MDC por ayudar a otros reclusos a aclimatarse a la vida en la cárcel, según Arthur Aidala, abogado defensor de Nueva York que no representa a Mangione pero tiene otros clientes en la cárcel. Hizo esta afirmación en una entrevista con People esta semana.

#1 BoardMaster
Es un héroe, lo miren como lo miren.
22 K 173
#7 Vactor20
#1 FREE LUIGI !!!!
3 K 25
Mixtape96 #11 Mixtape96
#1 Una guerra civil con un bando liderado por Trump y otro liderado por Luigi Mangione. Esto si que no lo habíais visto venir.
4 K 37
#12 BoardMaster
#11 Que alguien haga un video o foto con IA que represente la batalla de la gente contra la represión policial y militar con Luigi de un lado y Trump de otro.
1 K 17
#14 Diegoego
#12 ¿sabes que si escribes eso mismo en un generador de videos, ese "alguien" seras tú?
0 K 6
Supercinexin #4 Supercinexin
Pero Mangione también ha sido apodado "embajador" oficioso del MDC por ayudar a otros reclusos a aclimatarse a la vida en la cárcel, según Arthur Aidala, abogado defensor de Nueva York [...]

"Cuando la gente llega allí y no sabe qué demonios está pasando, él es el que les da la bienvenida y hace todo lo posible por disipar sus temores y, ya sabes, les enseña cómo es la vida en el Centro de Detención Metropolitano y qué hacer y, a veces, lo que es más importante, qué no hacer", dijo al medio.

Es que es buen chaval, coño.

A mí me meten preso y cuando entro en la cárcel aparece Mangione dándome la bienvenida y me pongo a llorar de la emoción.
13 K 134
Narmer #3 Narmer
Con más gente como él, quizá sí que veríamos cambios que mejorasen la vida de las personas.

Gente como Putin o Netanyahu necesitan un Mangione en sus vidas.
10 K 98
azathothruna #8 azathothruna
#3 Yo cambiaria el orden, pero si, ambos.
0 K 12
Tx4 #2 Tx4
Embajador que representa y cumple los deseos del pueblo. Lo veo mas así.
4 K 43
JoseRvValjean #5 JoseRvValjean
Deberían caer otros 4 o 5 CEOS de otras tantas empresas médicas y se salvarían cientos de miles de vidas
4 K 40
#13 BoardMaster
#5 Nada de eso va a funcionar sin antes prohibir la financiación privada a partidos políticos, es un país podrido hasta la médula.
0 K 6
rob #6 rob
Cómo es el ser humano.
Aquí, en este meneo (el cual yo también meneo) hay asesino bueno y aquí, en este otro la violencia no es buena ni nos lleva a ningún lugar: www.meneame.net/story/sangre-asimetrica-opinion-ninguna-idea-repugnant
0 K 14
reithor #9 reithor
#6 desde la literatura más antigua, los asesinos de monstruos son héroes. Y el CEO Johnson era un monstruo premium. Deny delay depose.
3 K 34
Tx4 #10 Tx4
#6 sin acritud  media
0 K 9

