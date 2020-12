El lugar con más jeringuillas en el suelo: cuando Keith Haring visitó España en 1989 y se enfrentó al dueño de un burdel

La visita a nuestro país la realizó solo once meses antes de su muerte. Hacía ya años que el artista sabía que era seropositivo. Fue uno de los primeros famosos en hacerlo público en una entrevista que concedió a Rolling Stone. En 1989, todavía no existían los tratamientos que permiten a los portadores del virus no desarrollar la enfermedad y vivir una vida normal. La noticia fue un golpe muy duro para Haring. Muchos de sus amigos habían muerto y él se enfrentaba a un futuro incierto sin ni siquiera haber cumplido 30.