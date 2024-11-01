edición general
"Es un lugar donde te matan lentamente": la BBC investiga el trato a los presos ucranianos en una infame cárcel rusa

Esta historia contiene descripciones de tortura que pueden resultar perturbadoras. Estaba decidido a contar cada día que pasaba como prisionero ruso. En total, este soldado ucraniano de 23 años terminó pasando 992 días cautivo.

Asimismov
Ya hemos visto como meten en una prisión de máxima seguridad y en condiciones de aislamiento a Julián Asange en UK incluso antes de ser juzgado.

Pero qué malísimos son los rusos.
Pero qué malísimos son los rusos.
9
Klamp
#2 WHAT ABOUT THIS
1
Asimismov
#3 What about you?
0
Klamp
#5 que yo no vengo a cambiar de tema cuándo se toca un tema que no me gusta.
1
Asimismov
#6 Esto se llama larga cambiada, "acusar a los denunciantes BBC, de sus propios pecados".
0
luiggi
Coincidiendo con la firma de Putin a la salida del tratado europeo contra la tortura. Es demasiado evidente y comprobable como para que puedan negarlo, pues las torturas y crímenes de guerra son generalizadas e incentivadas de forma oficial. Os recuerdo como Putin condecoró a los oficiales responsables de los crímenes masivos contra civiles en Bucha.
2
Ysinembargosemueve
#1 MIENTE, miente, miente que algo queda.
1
luiggi
#4 qué es mentira? Que Rusia tortura sistemáticamente a los soldados ucranianos? Que no acribillaron a civiles en Bucha? Que no asesinan civiles para crear terror? Que no han secuestrado decenas de miles de niños ucranianos?
Ahí están los informes de Naciones Unidas y del tribunal penal internacional. Ahora sí prefieres RT porque los malvados medios occidentales mienten (que no se cómo hacen un centenar de países democráticos para controlar decenas de miles de medios como si fuera el Kremlin)…   » ver todo el comentario
0

