"Es un lugar donde te matan lentamente": la BBC investiga el trato a los presos ucranianos en una infame cárcel rusa

Esta historia contiene descripciones de tortura que pueden resultar perturbadoras. Estaba decidido a contar cada día que pasaba como prisionero ruso. En total, este soldado ucraniano de 23 años terminó pasando 992 días cautivo.
Pero qué malísimos son los rusos.
Ahí están los informes de Naciones Unidas y del tribunal penal internacional. Ahora sí prefieres RT porque los malvados medios occidentales mienten (que no se cómo hacen un centenar de países democráticos para controlar decenas de miles de medios como si fuera el Kremlin)… » ver todo el comentario