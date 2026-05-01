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Lovecraft en el cine. Monstruos, mitos y dioses arcanos. Curioso repaso al horror cósmico

Lovecraft en el cine. Monstruos, mitos y dioses arcanos. Curioso repaso al horror cósmico

Alfonso Bueno López deja claro que esto no va a ser un simple listado de películas con tentáculos. No. Esto es un recorrido cronológico, meticuloso y peligrosamente adictivo por la relación entre el cine y ese tipo de horror que no grita, sino que susurra cosas incómodas desde la esquina más oscura de tu cerebro.

| etiquetas: lovecraft en el cine , libro , diabolo , alfonso bueno
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1 comentarios
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Brill #1 Brill
Las adaptaciones más o menos literales de Lovecraft son algo así como pelis "de nicho". Pienso en películas como "Dagon" de Stuart Gordon o "En la boca del miedo" de Carpenter.

En cambio tiene su gracia que la influencia lovecraftiana e haya colado en películas mucho más comerciales, aunque sea de forma mucho más diluida. Pienso en las pelis de monstruos marinos, o en sagas como las de Alien o Hellboy.
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