Lovecraft en el cine. Monstruos, mitos y dioses arcanos. Curioso repaso al horror cósmico

Alfonso Bueno López deja claro que esto no va a ser un simple listado de películas con tentáculos. No. Esto es un recorrido cronológico, meticuloso y peligrosamente adictivo por la relación entre el cine y ese tipo de horror que no grita, sino que susurra cosas incómodas desde la esquina más oscura de tu cerebro.
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En cambio tiene su gracia que la influencia lovecraftiana e haya colado en películas mucho más comerciales, aunque sea de forma mucho más diluida. Pienso en las pelis de monstruos marinos, o en sagas como las de Alien o Hellboy.