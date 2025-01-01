Lovable bajo ataque: cómo los constructores web con IA se convierten en un nuevo vector de cibercrimen

La aparición de herramientas de creación web basadas en inteligencia artificial, como Lovable, ha transformado el panorama digital. En cuestión de minutos, cualquier usuario puede levantar un sitio funcional, estéticamente atractivo y con capacidad de escalar sin necesidad de conocimientos técnicos. Pero lo que nació como un recurso democratizador, se ha convertido en una poderosa arma en manos de los ciberdelincuentes.