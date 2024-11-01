edición general
Los cines perdidos

En las fotografías de este álbum encontraréis con algunos de estos espacios llenos de butacas donde se veían películas a oscuras. Son los cines perdidos de Barcelona.

Estoy seguro de que en todas las ciudades y pueblos importantes hay muchos cines que han cerrado, en Vigo yo conocí un montón de ellos que poco a poco fueron cerrando, hoy reconvertidos o simplemente siguen vacíos.

Solo han resistido unos cines alternativos que están cerca de donde vivo ahora, Multicines Norte y el cine Salesianos, aunque remodelado, está en la misma calle donde viví de pequeño.

Ahora lo que hay son salas de grandes cadenas en centros comerciales.
Cine D'or, dos películas de reestreno por 500ptas. Qué recuerdos. (Valencia)
espacios llenos de butacas donde se veían películas a oscuras

En lenguaje llano: salas de cine.
