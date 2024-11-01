·
9795
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
8787
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
6785
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
5370
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
5806
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
más votadas
665
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar
572
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena
495
El escolta de Vito Quiles es uno de los ultras nazis del Real Madrid de Florentino Pérez
315
Ayuso: «Gracias a Inda y a OkDiario por contar la verdad y no ser prensa del régimen»
370
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
Los cines perdidos
En las fotografías de este álbum encontraréis con algunos de estos espacios llenos de butacas donde se veían películas a oscuras. Son los cines perdidos de Barcelona.
|
etiquetas
:
fotografía
,
cines
,
desaparecidos
,
barcelona
3 comentarios
actualidad
#3
alfema
Estoy seguro de que en todas las ciudades y pueblos importantes hay muchos cines que han cerrado, en Vigo yo conocí un montón de ellos que poco a poco fueron cerrando, hoy reconvertidos o simplemente siguen vacíos.
Solo han resistido unos cines alternativos que están cerca de donde vivo ahora,
Multicines Norte
y el cine
Salesianos
, aunque remodelado, está en la misma calle donde viví de pequeño.
Ahora lo que hay son salas de grandes cadenas en centros comerciales.
#1
mahuer
Cine D'or, dos películas de reestreno por 500ptas. Qué recuerdos. (Valencia)
#2
diablos_maiq
*
espacios llenos de butacas donde se veían películas a oscuras
En lenguaje llano: salas de cine.
