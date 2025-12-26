·
Loro Parque y Loro Parque Fundación conceden el Premio Gorila 2024 a la reina Sofía por su defensa del bienestar animal
El galardón, organizado cada año por el zoológico, que reconoce la labor ambiental, será entregado a la reina emérita el 14 de enero.
#1
davidvsgoliat
Y aún no es 28 de diciembre.
5
K
73
#5
Veelicus
#1
En Australia si
0
K
11
#3
Furiano.46
Yo creo que no es tan fea, no? Se han pasado...
1
K
20
#2
Leclercia_adecarboxylata
*
Edit.
0
K
17
#7
woody_alien
*
No seáis así, la señora ha montado una protectora de animales cuquis
elpais.com/gente/2025-12-16/la-reina-sofia-tendra-su-propia-protectora
0
K
12
#4
Vodker
Pobrecica, la Sofi. Un premio animalista o algo pa consolarla. Por lo menos es de un bicho que no tiene cuernos.
0
K
10
#6
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Con toda la laca de su peinado es responsable de la pérdida de ozono de un cuarto del globo y, en consecuencia, incompatible con cualquier premio de este tipo.
0
K
7
elpais.com/gente/2025-12-16/la-reina-sofia-tendra-su-propia-protectora