Loro Parque y Loro Parque Fundación conceden el Premio Gorila 2024 a la reina Sofía por su defensa del bienestar animal

El galardón, organizado cada año por el zoológico, que reconoce la labor ambiental, será entregado a la reina emérita el 14 de enero.

7 comentarios
#1 davidvsgoliat
Y aún no es 28 de diciembre.
Veelicus #5 Veelicus
#1 En Australia si
Furiano.46 #3 Furiano.46
Yo creo que no es tan fea, no? Se han pasado...:troll:
woody_alien #7 woody_alien *
No seáis así, la señora ha montado una protectora de animales cuquis

elpais.com/gente/2025-12-16/la-reina-sofia-tendra-su-propia-protectora
Vodker #4 Vodker
Pobrecica, la Sofi. Un premio animalista o algo pa consolarla. Por lo menos es de un bicho que no tiene cuernos.
#6 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Con toda la laca de su peinado es responsable de la pérdida de ozono de un cuarto del globo y, en consecuencia, incompatible con cualquier premio de este tipo.
