El Londres del siglo XVIII recreado con IA [Eng]  

[8:56] Incluso el impulso idealizador del pintor tuvo sus límites, como lo demuestran algunas de las tomas incluidas en el nuevo recorrido en video del Londres del siglo XVIII de Majestic Studios (arriba). Al convertir pinturas y grabados contemporáneos en animaciones cinematográficas con video generado por inteligencia artificial, ofrece lo mejor de la ciudad, similar a imágenes reales, tal como la habrían visto artistas como Jonathan Swift, Samuel Johnson, Thomas Gainsborough y Mary Wollstonecraft.