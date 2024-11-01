edición general
1 meneos
92 clics

London Boys interpreta "I'm Gonna Give My Heart"  

El dueto "London Boys" interpreta el rompepistas "I'm Gonna Give My Heart".

| etiquetas: london , boys , im , gonna , give , my , heart
1 0 0 K 16 ocio
4 comentarios
1 0 0 K 16 ocio
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Vamos que es viernes!
0 K 16
Urasandi #2 Urasandi
Siempre me fascina que los sintetizadores funcionen sin enchufarlos a nada.
0 K 14
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Es que son a pilas. De las gordas.
1 K 28
Urasandi #4 Urasandi
#3 Pedazo casiotone.

Como estos notas: www.youtube.com/watch?v=uc2UEfWjvo8
0 K 14

menéame