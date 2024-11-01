Localizan en aguas de Cádiz el submarino francés Le Tonnant, hundido tras un combate histórico en la Segunda Guerra Mundial

Un misterio naval de la Segunda Guerra Mundial que llevaba más de ocho décadas sin resolverse acaba de salir a la luz en aguas próximas a Cádiz. Una misión científico-técnica franco-española ha localizado el submarino francés Le Tonnant, sabordado por su propia tripulación en noviembre de 1942 tras un combate desesperado contra las fuerzas estadounidenses durante la Operación Torch.