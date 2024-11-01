edición general
Localizan en aguas de Cádiz el submarino francés Le Tonnant, hundido tras un combate histórico en la Segunda Guerra Mundial

Un misterio naval de la Segunda Guerra Mundial que llevaba más de ocho décadas sin resolverse acaba de salir a la luz en aguas próximas a Cádiz. Una misión científico-técnica franco-española ha localizado el submarino francés Le Tonnant, sabordado por su propia tripulación en noviembre de 1942 tras un combate desesperado contra las fuerzas estadounidenses durante la Operación Torch.

Pertinax #3 Pertinax
#2 ...recuerda el papel de Vichy, ese tan incómodo.
EldelaPepi #4 EldelaPepi
#3
"Incómodo" es un adjetivo bastante benévolo si no le pones comillas. :-)
Pertinax #1 Pertinax
Como algunos estaréis como yo:

"Sabordar" (o más comúnmente zabordar) es un término náutico que significa que una embarcación varar o encallar en tierra, es decir, quedar atascada en el fondo o la orilla, usualmente por una tormenta o mala navegación, y se forma de la combinación de abordar y zozobrar. Aunque la RAE registra zabordar, también se usaron variantes como "sabordar" en textos antiguos, y puede aparecer como "sabordar-se"
EldelaPepi #2 EldelaPepi
#1
Venía a esto.
Interesante descubrimiento, por cierto.
Pertinax #6 Pertinax
Buen momento para recordar el acojono que suponía para un submarino del Eje cruzar Gibraltar. Das Boot, esa maravilla:
youtu.be/m9XuUQEEzn0?si=n3iHYOcqMdhzlYn0
#5 Desolate
Nunca había escuchado eso de "Sabordar"... palabra curiosa...
