Localizados siete kilos de cocaína en la bodega de un barco atracado en Avilés

La Guardia Civil, la Policía Nacional y agentes de Vigilancia Aduanera, han intervenido más de 7 kilos de cocaína en la bodega de un buque granelero atracado en el muelle sur de Avilés. Según ha informado la Guardia Civil fue a primera hora de la tarde del pasado jueves cuando se tuvo conocimiento a través de las distintas salas de coordinación operativa del hallazgo de una mochila con varios paquetes de lo que pudiera ser cocaína en la bodega de un buque granelero, que había salido del puerto Callao ( Perú).

Ka0 #1 Ka0
¿6 kilos? ¿Pata que quieren 5 kilos si con 4 ya es suficiente? Envia 3 a la comisaria que ya se encargaran que llegen 2 al juzgado y devuelvan 1 al deposito. :troll:

alcama #2 alcama
Ya le han fastidiado la fiesta a Errejon


