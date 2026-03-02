En la sociedad de hoy en día lo queremos todo:

—Queremos tener pareja y seguir disfrutando de la soltería.

—Queremos ahorrar sin privarnos de nada.

—Tener hijos pero seguir teniendo el mismo tipo de vida.

—Estar en forma mientras tenemos excesos.

—Vaguear con disciplina.

—Queremos dinero, pero si es sin trabajar mejor.

—Mantener la guerra entre la soledad y los eventos sociales.

—Que los demás hagan lo que quieran aunque haciéndonos caso.

—Ser distintos, sin dejar de encajar.

—Hacer daño y convencernos de ser buenos y que hacemos lo correcto.

—No perdernos nada y descansar, frenar un poco la vida.