Llegó en patera a Almería, durmió en la calle y ahora es propietario: la historia de superación de Samba

Samba no quería irse de su país. Su vida, aunque marcada por la pobreza, estaba llena de vínculos: su familia, sus amigos, su pueblo. Era un adolescente como tantos otros en Malí, con el deseo sencillo de estudiar y construir un futuro digno. Pero la realidad se imponía con dureza: su familia no tenía recursos para sostener su educación, y desde muy joven tuvo que trabajar en el campo junto a su padre, cultivando mangos, papayas y otros productos para sobrevivir. Con apenas 16 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.
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Ya se os viene diciendo hace mucho tieeeeempo. Menos samba e mais traballar. Mucho aguacate y mucho Netflix, y mucha palomitera de Yoshi a 40€ y después que si los pisos están caros...
Yo meneo sólo por veros rabiar a los fachapobres
no es sano
Uy... Cambiando el comentario después de una respuesta se ve que te había hecho gracia: #7
todo lo llevas a lo mismo
Sí, no hago otra cosa
www.meneame.net/search?u=Cuñado&w=comments&q=Fachapobre
estás como una maraca. chao!
no me aportas absolutamente nada, solo molestas, al ignore.
Mis comentarios son un intento de sobrellevar de manera educada el profundo asco que le produce a cualquier persona normal la basura que escribes aquí.