Llegó en patera a Almería, durmió en la calle y ahora es propietario: la historia de superación de Samba

Samba no quería irse de su país. Su vida, aunque marcada por la pobreza, estaba llena de vínculos: su familia, sus amigos, su pueblo. Era un adolescente como tantos otros en Malí, con el deseo sencillo de estudiar y construir un futuro digno. Pero la realidad se imponía con dureza: su familia no tenía recursos para sostener su educación, y desde muy joven tuvo que trabajar en el campo junto a su padre, cultivando mangos, papayas y otros productos para sobrevivir. Con apenas 16 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.