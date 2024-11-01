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Llegó en patera a Almería, durmió en la calle y ahora es propietario: la historia de superación de Samba

Llegó en patera a Almería, durmió en la calle y ahora es propietario: la historia de superación de Samba

Samba no quería irse de su país. Su vida, aunque marcada por la pobreza, estaba llena de vínculos: su familia, sus amigos, su pueblo. Era un adolescente como tantos otros en Malí, con el deseo sencillo de estudiar y construir un futuro digno. Pero la realidad se imponía con dureza: su familia no tenía recursos para sostener su educación, y desde muy joven tuvo que trabajar en el campo junto a su padre, cultivando mangos, papayas y otros productos para sobrevivir. Con apenas 16 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.

| etiquetas: patera , almería , historia , superación , inmigrante
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11 comentarios
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cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Además permite el acceso a unidades de almacenamiento entre Windows y Linux
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Cuñado #8 Cuñado
#6 Y bailar en carnaval.
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Mesopotámico #1 Mesopotámico
Circulen, caso aislado
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#10 rbrn
Con esfuerzo y constancia, logró algo que para muchos resulta inalcanzable: comprarse una casa.

Ya se os viene diciendo hace mucho tieeeeempo. Menos samba e mais traballar. Mucho aguacate y mucho Netflix, y mucha palomitera de Yoshi a 40€ y después que si los pisos están caros...
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taSanás #2 taSanás
"soy propietario!", con la misma voz que "Soy mayorista, no limpio pescado" xD
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Cuñado #3 Cuñado *
#2 En ningún momento se pone en su voz esa frase en todo el artículo.

Yo meneo sólo por veros rabiar a los fachapobres :troll:
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taSanás #4 taSanás *
#3 qué obsesión.... todo lo llevas a lo mismo.
no es sano
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Cuñado #5 Cuñado *
#4 Pues háztela mirar.

Uy... Cambiando el comentario después de una respuesta :tinfoil: se ve que te había hecho gracia: #7

todo lo llevas a lo mismo

Sí, no hago otra cosa

www.meneame.net/search?u=Cuñado&w=comments&q=Fachapobre
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taSanás #7 taSanás
#5 jajajaja qué risa!
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taSanás #9 taSanás *
#5 de un comentario jocoso sacas una tesis del buen comunista...

estás como una maraca. chao!
no me aportas absolutamente nada, solo molestas, al ignore.
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Cuñado #11 Cuñado *
#9 ¿Y qué pensabas que le iba a aportar a un fascista xenófobo como tú? xD

Mis comentarios son un intento de sobrellevar de manera educada el profundo asco que le produce a cualquier persona normal la basura que escribes aquí.
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menéame