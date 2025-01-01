"Si le llegan estas palabras, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz": el último mensaje de Anas al Sharif, el reportero de Al Jazeera que murió junto a 5 compañeros en Gaza

"Este es mi testamento y mi último mensaje". El periodista Anas al Sharif, de 28 años, uno de los reporteros más conocidos del canal de televisión Al Jazeera en Gaza, tenía el presentimiento de que cada una de las informaciones que enviaba desde la Franja podía ser la última. Este domingo por la noche falleció junto a otros cinco periodistas en un ataque deliberado del ejército israelí contra la tienda de campaña en la que vivían y trabajaban a las puertas del hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza. Al Sharif había dejado un texto preparado.