Llanito: el singular espanglish que se habla en Gibraltar  

El llanito no es un simple espanglish, sino una completa mezcla con fuertes raíces andaluzas, influencia británica y préstamos de otras lenguas como genovés, árabe, catalán y portugués... Por ejemplo, dicen “shuni” para decir “guapo” y “llamar p’atras” en lugar de “devolver la llamada”.... Alicia Hernández explica más sobre el origen de esta variedad lingüística en riesgo y un testimonio de la historia y cultura de Gibraltar.

Me hace bastante gracia oír llanito. Este vídeo es antiguo y antológico: www.youtube.com/watch?v=AcWhc6UF75Q xD
El llanito no es un simple espanglish, sino una completa mezcla con fuertes raíces andaluzas, influencia británica y préstamos de otras lenguas como genovés, árabe, catalán y portugués... Por ejemplo, dicen “shuni” para decir “guapo” y “llamar p’atras” en lugar de “devolver la llamada”.... Alicia Hernández explica más sobre el origen de esta variedad lingüística en riesgo y un testimonio de la historia y cultura de Gibraltar.
#2 #3 También la he meneado. Aunque tengan la misma temática, la diferencia formato, escrito o en vídeo, me parece relevante para no considerarla duplicada. Que cada meneante que elija lo que más le guste.
