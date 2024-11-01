Llanito: el singular espanglish que se habla en Gibraltar  

El llanito no es un simple espanglish, sino una completa mezcla con fuertes raíces andaluzas, influencia británica y préstamos de otras lenguas como genovés, árabe, catalán y portugués... Por ejemplo, dicen “shuni” para decir “guapo” y “llamar p’atras” en lugar de “devolver la llamada”.... Alicia Hernández explica más sobre el origen de esta variedad lingüística en riesgo y un testimonio de la historia y cultura de Gibraltar.