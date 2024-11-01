Llamamiento de Reporteros Sin Fronteras y Avaaz a los medios de todo el mundo a sumarse a una iniciativa global para pedir el fin de la masacre deliberada de periodistas en Gaza

Hasta la fecha, más de 150 medios de comunicación de cerca de 50 países han anunciado su adhesión a una movilización mediática a gran escala el 1 de septiembre, coordinada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano mundial Avaaz. El objetivo: denunciar los crímenes perpetrados por el ejército israelí contra los reporteros palestinos con total impunidad, pedir su protección urgente y exigir un acceso independiente de la prensa internacional al enclave palestino.