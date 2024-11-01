edición general
A qué se llama Estado palestino mientras Israel comete más genocidio

Se llama Estado palestino, en el mejor de los casos, al 22% de la Palestina histórica. La mayor parte de ese 22% también está ocupada por Israel: son islotes sin conexión territorial y controlados por la potencia ocupante. En los últimos días otros diez países han reconocido el Estado palestino, entre ellos, Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. El paso británico es especialmente simbólico, ya que Londres fue potencia ocupante de Palestina tras la Primera Guerra Mundial y firmó en 1917 la Declaración Ba

2 comentarios
el_Tupac
Lectura recomendada. Olga Rodríguez sabe mucho de éste tema y siempre aporta el contexto necesario para entenderlo bien.
gale
A una quimera.
