edición general
5 meneos
4 clics
La lista de testigos que pide Ábalos para su juicio: su hijo, el exgerente del PSOE, Armengol y los ministros Marlaska y Torres

La lista de testigos que pide Ábalos para su juicio: su hijo, el exgerente del PSOE, Armengol y los ministros Marlaska y Torres

El exministro se sentará en el banquillo por las supuestas irregularidades en la adquisición, por parte de Transportes, de mascarillas durante la Covid-19.

| etiquetas: ábalos , psoe
5 0 0 K 56 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 56 actualidad
#4 Indiana.Collons
Parece que a Armengol y Torres les queda poco para engrosar la lista de personas a las que el presidente del gobierno no conoce de nada
1 K 15
Spirito #1 Spirito
Aporta nuevas lineas de investigación profunda. :popcorn:
0 K 9
#3 VFR
Armengol, calienta que sales
0 K 8

menéame