La lista de testigos que pide Ábalos para su juicio: su hijo, el exgerente del PSOE, Armengol y los ministros Marlaska y Torres
El exministro se sentará en el banquillo por las supuestas irregularidades en la adquisición, por parte de Transportes, de mascarillas durante la Covid-19.
#2
CharlesBrowson
2
K
26
#4
Indiana.Collons
Parece que a Armengol y Torres les queda poco para engrosar la lista de personas a las que el presidente del gobierno no conoce de nada
1
K
15
#1
Spirito
Aporta nuevas lineas de investigación profunda.
0
K
9
#3
VFR
Armengol, calienta que sales
0
K
8
