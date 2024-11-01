edición general
Linux cumple 34 años: de pasatiempo universitario a columna vertebral de la era digital

El 25 de agosto de 1991, un joven estudiante finlandés de 21 años llamado Linus Benedict Torvalds escribió en el grupo de noticias comp.os.minix un mensaje que cambiaría la historia de la informática: anunciaba que estaba desarrollando un sistema operativo libre, “solo como hobby”, para ordenadores con procesadores 386 y 486. Aquel correo, que parecía casi anecdótico, fue el germen de lo que hoy conocemos como Linux, el núcleo más influyente de la computación moderna.

