LinkedIn activará por defecto el uso de tus datos para IA: claves de riesgo, cumplimiento y defensa para equipos de seguridad

LinkedIn, propiedad de Microsoft, ha comunicado una actualización de privacidad y términos de uso que entrará en vigor el 3 de noviembre de 2025. La novedad: la plataforma compartirá más datos de usuarios y actividad con Microsoft y sus filiales para entrenar modelos de IA y optimizar publicidad, con un esquema opt-out (activado por defecto salvo que cada persona lo desactive manualmente). Para un público de ciberseguridad y cumplimiento, el anuncio no es un simple cambio de preferencias; es un movimiento con impacto directo en gobernanza de da

| etiquetas: linkedin , datos , inteligencia artificial , llm , seguridad , entrenamiento
5 comentarios
Torrezzno #5 Torrezzno
#3 crack
Torrezzno #2 Torrezzno
Cerraría la cuenta sino fuera por quedar en el ostracismo laboral
Laro__ #3 Laro__
#2 Pues yo la acabo de cerrar. 8-D
rojelio #4 rojelio
#2 Y porque se publican muchas ofertas de trabajo, especialmente del sector IT. Sin ir más lejos, mi actual trabajo lo encontré en Linkedin.
alfema #1 alfema
¿Y esto se aplica en Europa?, creo recordar que aquí tienes que dar el consentimiento expreso en temas de privacidad.
