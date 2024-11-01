El lince aspira a alcanzar el "estado favorable de conservación": de 90 a 2.500 ejemplares gracias al proyecto para su conservación en centros como el del Acebuche en Doñana

A principios de siglo el lince se situó al borde de la extinción con apenas 90 ejemplares adultos, todos en Andalucía, y 25 años después la especie cuenta con 2.500 ejemplares en cuatro comunidades autónomas y Portugal y sus conservadores aspiran a que pueda alcanzar el "estado favorable de conservación" en unos diez años. La población del lince se ha multiplicado por 25 en 25 años, ha dicho a Efe el coordinador del Plan de Recuperación del Lince en Andalucía, Javier Salcedo, también director del proyecto comunitario 'Life Lynx Connect', con e