La Liga contra la democracia

La Liga contra la democracia

"No me voy a extender demasiado en esta reflexión. Creo que, más o menos, todo el mundo está al tanto de los antecedentes." — Vía: xcancel.com/internautas/status/1960361638072078403 (Asociación de Internautas): «Regresa #LaLiga y vuelven los bloqueos ❌. Os recomendamos esta reflexión de Román Ramírez Giménez, en la que se pone de manifiesto la falta de acciones por parte de autoridades, asociaciones profesionales y medios de comunicación.» — Continua y más contenido en #1

| etiquetas: laligagate , javier tebas , laliga , cloudflare , bloqueo , internet , democracia
Rorschach_ #1
"Autoridades que tienen competencias y RESPONSABILIDAD en esto y no están haciendo nada:

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Red.es
INCIBE
AEPD (en tanto que se provocan incidentes de disponibilidad claramente identificados en el RGPD).

Mientras tanto ese famoso mantra de que quieren una España "digital" y con "startups" hay que matizarlo: queremos una España digital y con startups, pero que funcionen solamente cuando no…

Eibi6 #2
Tebas se merece acabar en prisión por esta o por cualquier otro de sus chanchullos y fechorias

Rorschach_ #3
#2 Me quedo con la opción de prisión, que me parece muy benévola, por no indicar las posibilidades que me venían a la cabeza.

Torrezzno #4
Bendita democracia y Unión Europea. Siempre velando por los ciudad.. derechos de los que tienen más pasta. Y con el chat control como le pases el link de acestream a tu colega te enchironan. Vamos a tener que tirar de clave privada.


