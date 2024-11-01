En libertad con cargos las doce activistas propalestina detenidas por frenar La Vuelta en Asturias

Las doce activistas propalestina que fueron detenidas ayer tras frenar durante unos segundos La Vuelta Ciclista a España a su paso por Asturias, en concreto en el puerto de L'Angliru a escasos metros del final de la etapa, estuvieron varias horas en el cuartel de la Guardia Civil del Rubín para, de madrugada, quedar en libertad con cargos por desorden público. Así lo ha confirmado la Guardia Civil.