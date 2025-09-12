edición general
LFI avisa a la editorial Plon sobre la futura publicación de un libro sobre los vínculos del partido con los islamistas [FR]

Revela los vínculos entre ciertos candidatos del partido de extrema izquierda y proyectos islamistas que intentan imponer nuevas normas sociales compatibles con la sharia . Al explotar la memoria colonial y crear un discurso separatista, LFI sentaría las bases para una futura "confrontación social " .

Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
¿Veis? En Francia el sistema también se pone en marcha. Bastante menos burdo, eso sí.
jacm #1 jacm
Que lástima que la derecha española no ande muy fina con el francés. Salvo Abascal, claro.
Este artículo le vendría muy bien.
Si lo traducen para La Razón que no se olviden de poner que es culpa del contubernio judeomasonico bolchevique.
Perdón, perdón, del gobierno sociocomunista etarra. Se me había olvidado que en los últimos 90 años la ultraderecha se ha actualizado un poquito.
