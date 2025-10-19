edición general
5 meneos
15 clics

Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española

Dora Evangelista aguarda ser atendida en medio de un calor inusual de primavera. Su abuela nació en Oviedo “allá por 1908, creo”. Esa imprecisión es un signo de que el tiempo ha pasado. De hecho, ella es abuela, y si ha resuelto tolerar el sol a las 14 horas, cuando raspa la piel, es por sus hijos y, especialmente sus nietos, "para que ellos puedan obtener el pasaporte, yo ya soy una persona mayor, y además ya soy ciudadana italiana". El abuelo de Nicolás Maña provino de León.

| etiquetas: ley de nietos , argentina , españa , inmigración
4 1 3 K 46 actualidad
9 comentarios
4 1 3 K 46 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Bueno nosotros acogemos argentinos peronistas, pero a cambio, les enviamos libertarras y VOXtarras.
4 K 50
Mikhail #4 Mikhail
#2 Deberíamos enviarles caraqueños salmantinos también.
1 K 26
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#4

¡compro!

P.S. Como no vivo en el barrio de Salamanca no me doy cuenta de esos parásitos.
1 K 26
Castigadordepagascalers #5 Castigadordepagascalers
#2 Joder si podemos enviarles a todos soplapollas bocsetarras salimos ganando de pleno jajaj. xD xD
2 K 32
Dene #7 Dene
#2 el problema es que no se quedan allí para siempre
0 K 12
#3 Suleiman
No lo entiendo, si la economía va como un cohete y ha vuelto a salir el que los va a hacer ricos...
3 K 44
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
que se traigan una tienda del decatlhon, que no cabemos aqui
2 K 25
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
Entre argentinos y cubanos vamos a estar servidos durante años de sicólogos y profesores de salsa.
0 K 7

menéame