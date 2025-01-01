La ley aclara si los vecinos que viven en la planta baja están obligados a pagar las derramas del ascensor

España es el país con más ascensores por habitante de toda Europa, según datos de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). Es un instrumento que facilita la vida de muchas personas. Especialmente de la gente mayor. Sin embargo, también es un punto de discusión y disputa entre vecinos de una misma finca.
Quizas tiene que ver con el hecho de que vivimos hacinados en pisos, en lugar de vivir en casas (en comparación con la media de la Unión Europea)
• En España, aproximadamente el 66 % de la población vive en pisos, mientras que solo alrededor del 34 % vive en casas.
• En la Unión Europea en conjunto, ocurre lo contrario: más personas viven en casas (un 53 %) que en pisos (un 47 %).
Ojo, que me refiero a los gastos de mantenimiento del ascensor; la instalación es mejora de accesibilidad y sí es cosa de todos (si se aprueba por mayoría).
Y en cualquier caso, los de la planta baja siempre tienen 'el as en la manga' de amenazar al resto con NO devolverles nada de lo que caiga 'por accidente' al patio interior.
Si la derrama son 1000 euros entre 10 viviendas toca a 100 cada uno, pero si votaran que el bajo no paga derrama tocaría a 111 por vecino. Los vecinos dicen que con esos 11 euros desayunan dos dias en el bar y votan no a que el del bajo no pague. Por lo tanto el del bajo va a pagar siempre porque los vecinos no quieren pagar mas dinero por el ascensor.