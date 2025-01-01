edición general
La ley aclara si los vecinos que viven en la planta baja están obligados a pagar las derramas del ascensor

España es el país con más ascensores por habitante de toda Europa, según datos de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). Es un instrumento que facilita la vida de muchas personas. Especialmente de la gente mayor. Sin embargo, también es un punto de discusión y disputa entre vecinos de una misma finca.

Trifasico #3 Trifasico *
"España es el país con más ascensores por habitante de toda Europa"
Quizas tiene que ver con el hecho de que vivimos hacinados en pisos, en lugar de vivir en casas (en comparación con la media de la Unión Europea)

• En España, aproximadamente el 66 % de la población vive en pisos, mientras que solo alrededor del 34 % vive en casas.
• En la Unión Europea en conjunto, ocurre lo contrario: más personas viven en casas (un 53 %) que en pisos (un 47 %).
4 K 37
Putirina #12 Putirina
#9 Según el envío, se requiere unanimidad. Es decir el voto de todos los vecinos, incluidos los del bajo. Si estos votan en contra no hay unanimidad, y los gastos habrán de ser compartidos entre los de las plantas superiores, excluyendo a los de la planta baja.

Ojo, que me refiero a los gastos de mantenimiento del ascensor; la instalación es mejora de accesibilidad y sí es cosa de todos (si se aprueba por mayoría).
1 K 26
Sacronte #10 Sacronte
#8 No siempre, en casa de mi madre hay ascensor y 7 escaloncitos la mar de lindos antes de llegar a él.
1 K 16
Narmer #14 Narmer
#10 Tengo entendido que van a tener que adaptar todos los portales con el tiempo. He visto algunos en los que han tenido que hacer obras farónicas para conseguirlo.
0 K 9
javibaz #1 javibaz
Lo tiene que votar toda la comunidad y que salga mayoría absoluta. #teahorrounclick
0 K 12
Sacronte #2 Sacronte
#1 Lo cual es casi seguro que va a tener que pagar. Porque ya sabemos que lo que no pague el bajo lo pagará el resto y nadie va a estar dispuesto a poner un euro mas de comunidad.
1 K 16
Putirina #5 Putirina
#2 #4 Os equivacáis. Se requiere unanimidad, no mayoría absoluta. Por lo tanto, si los de la planta baja se niegan, no hay nada que hacer.
1 K 26
DarthMatter #7 DarthMatter *
#5 Gracias por tu oportuna aclaración.

Y en cualquier caso, los de la planta baja siempre tienen 'el as en la manga' de amenazar al resto con NO devolverles nada de lo que caiga 'por accidente' al patio interior. :-)
0 K 7
Sacronte #9 Sacronte
#5 Creo que no. A ver, el del bajo no quiere pagar derramas del ascensor porque no lo usa y lleva a la asamblea a votación que él no tiene porque soltar un duro.

Si la derrama son 1000 euros entre 10 viviendas toca a 100 cada uno, pero si votaran que el bajo no paga derrama tocaría a 111 por vecino. Los vecinos dicen que con esos 11 euros desayunan dos dias en el bar y votan no a que el del bajo no pague. Por lo tanto el del bajo va a pagar siempre porque los vecinos no quieren pagar mas dinero por el ascensor.
1 K 13
#6 Tiranoc
#2 Lo que no pague el bajo lo pagará el alto :troll:
0 K 9
obmultimedia #8 obmultimedia
#2 Si se pone un ascensor tambien se adapta la entrada para sillas de ruedas y si el del bajo un dia cuando se rompa una pierna, se quede invalido o no pueda andar por ser muy mayor hara uso de ese acceso adaptado.
0 K 10
javibaz #15 javibaz
#2 el mes que viene nos empiezan a poner ascensor, se hizo una reunión para decidir si los bajos ponían dinero. Decidimos que no aunque podíamos hacer que pagarán, pero no nos pareció bien a los vecinos.
0 K 12
alcama #11 alcama
#1 Falso. Requiere unanimidad. Ni leer una noticia sabéis...
0 K 5
DarthMatter #4 DarthMatter *
Total, que la ley no ha aclarado nada. Simplemente le pasa la papeleta a los propios vecinos. Y teniendo en cuenta que los de la planta baja casi siempre serán minoría (frente a los del resto de las plantas) ... pues eso: ... a pasar por caja todo el mundo :take:
0 K 7
antesdarle #13 antesdarle
#4 requiere unanimidad. Otra cosa es que la mayoría pasen de follones.
0 K 7

