Letizia: "Cada vez que me meto a leer algo de la IA ha aparecido una nueva como la superinteligencia, la débil o la estrecha, la multimodal, la cuántica, la reactiva"

Letizia, que ha presidido la entrega de premios de Diseño e Innovación, organizados por el Ministerio de Ciencia en el Palacio de El Pardo, en Madrid: "La inteligencia humana es irremplazable. La IA, ya lo sabemos, es una gran herramienta de desarrollo que va a ser excepcional, que bien utilizada puede ser muy útil. Por cierto, cada vez que me meto a leer algo de la IA ha aparecido una nueva como la superinteligencia, la débil o la estrecha, la general, la multimodal, la cuántica, la autoconsciente, la reactiva".

