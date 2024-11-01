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León XIV: orden, diálogo y humildad

León XIV: orden, diálogo y humildad

El papa quiere unir la Iglesia escuchando a todos y así contribuir a la pacificación de un mundo que vive momentos convulsos. ¿Cuál será la relación entre León XIV y el presidente de su país de origen?

| etiquetas: papa , león xiv , donald trump
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