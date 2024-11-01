Leo Belgicus, el mapa que dibujó una nación  

El Leo Belgicus es una de las ideas cartográficas más reconocibles y repetidas de los siglos XVI y XVII. Es exactamente lo mismo que parece: un mapa del Benelux, el territorio que actualmente conforman Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, con forma de la silueta de un león. El Leo Belgicus no inventó la cartografía figurativa y antropomorfa; ese mérito quizá sea para la Europa Regina. Pero sí que tiene tras de sí una historia mucho más rica, al nacer en Colonia, por iniciativa de un austriaco, para apoyar en la guerra contra el Imperio español.