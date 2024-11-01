Lengua e inmigración: la construcción de un 'nosotros' (CAT)

Hay que rehuir las visiones más apocalípticas y segregadoras: no debemos ver la inmigración como una amenaza para la lengua y los inmigrantes como un colectivo intrínsecamente contrario al catalán
| etiquetas: lengua , migración , catalunya , catalán
"Ara bé, penso que hem de defugir els debats estèrils i tòxics de les xarxes. Sincerament, crec que no aporta gaire al debat lingüístic haver estat mig estiu parlant del gelater de Gràcia a Twitter i en infinits articles d’opinió, perquè ni el cas del gelater ni
