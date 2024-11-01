edición general
3 meneos
9 clics
Lengua e inmigración: la construcción de un 'nosotros' (CAT)

Lengua e inmigración: la construcción de un 'nosotros' (CAT)

Hay que rehuir las visiones más apocalípticas y segregadoras: no debemos ver la inmigración como una amenaza para la lengua y los inmigrantes como un colectivo intrínsecamente contrario al catalán

| etiquetas: lengua , migración , catalunya , catalán
3 0 2 K 22 politica
2 comentarios
3 0 2 K 22 politica
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Venía a comentar lo desagradable que es ver comentarios xenófobos en la red sobre el camarero de la heladería del barrio de gracia que se negaba a atender a alguien que le hablaba en catalán, y me he encontrado este párrafo
"Ara bé, penso que hem de defugir els debats estèrils i tòxics de les xarxes. Sincerament, crec que no aporta gaire al debat lingüístic haver estat mig estiu parlant del gelater de Gràcia a Twitter i en infinits articles d’opinió, perquè ni el cas del gelater ni

…   » ver todo el comentario
0 K 11
MalvadoAspersor #2 MalvadoAspersor *
Este "problema" se habrá solucionado por sí mismo dentro de 50 años. Y lo digo como catalanohablante nativo
0 K 7

menéame