Drew Struzan, legendario artista de pósteres de cine y favorito de Spielberg y Lucas, fallece a los 78 años [ENG]

El icónico artista de pósters de cine Drew Struzan -autor de posters para una enorme cantidad de películas- ha fallecido a la edad de 78 años. Struzan fue el autor de los carteles de películas como Star Wars, Indiana Jones, Regreso al futuro, E.T., Los Goonies, Blade Runner, La cosa o Torrente 3. A Struzan le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer hace varios años y se había retirado de la vida pública.

comentarios
wildseven23 #1 wildseven23
Se nos va un genio, anda que no tengo obras suyas (facsímiles, claro) por las paredes de mi casa.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Es curioso lo de Torrente 3, pero no aparece listado en el artículo por lo que ponerlo en la entradilla es microblogging. Para que no pase, esas cosas se ponen en comentarios.
Y si este señor es el que inventó el combinar azul y naranja en los carteles de los blockbusters, tengo sentimientos encontrados.
#2 A_S
Este finde toca homenaje, a ver sus pelis en maratón
