Drew Struzan, legendario artista de pósteres de cine y favorito de Spielberg y Lucas, fallece a los 78 años [ENG]

El icónico artista de pósters de cine Drew Struzan -autor de posters para una enorme cantidad de películas- ha fallecido a la edad de 78 años. Struzan fue el autor de los carteles de películas como Star Wars, Indiana Jones, Regreso al futuro, E.T., Los Goonies, Blade Runner, La cosa o Torrente 3. A Struzan le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer hace varios años y se había retirado de la vida pública.