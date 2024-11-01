"El legado eterno de la Alhambra de Granada: historia, arte y misterio"

La Alhambra de Granada es uno de los monumentos más emblemáticos de España y un símbolo universal de la herencia andalusí. Situada sobre la colina de la Sabika y con la Sierra Nevada como telón de fondo, la Alhambra no es solo un conjunto palaciego, sino una auténtica ciudadela que encierra siglos de historia, arte y cultura. Su nombre, que proviene del árabe «al-ḥamrāʾ» —la roja—, hace referencia al tono rojizo de sus muros al atardecer. El artículo de España en Árabe dedica un recorrido detallado a este monumento, explicando cómo fue concebi