El legado de Charlie Kirk no merece luto [EN]

El provocador nacionalista cristiano blanco no era un promotor del discurso civil. Predicaba el odio, la intolerancia y la división. Charles James Kirk, de 31 años, murió el miércoles de un disparo en el cuello en un acto en el campus de la Universidad de Utah Valley, justo cuando intentaba desviar una pregunta sobre los tiroteos masivos sugiriendo que eran en gran medida consecuencia de la violencia de las bandas. Murió con un patrimonio neto de 12 millones de dólares, que consiguió defendiendo opiniones horribles e intolerantes en nombre del

Desideratum #8 Desideratum
""""Pero las acciones de Kirk socavan esa noción todos los días. Todo su negocio decía que el otro lado era malvado y deshumanizaba. Los debates fueron simplemente actuaciones, y no podía tener una lucha pública entretenida sin oposición. Turning Point no funcionó para unir a la gente; funcionó para crear un país donde cualquiera que fuera un nacionalista cristiano blanco no era bienvenido. No voy a celebrar su muerte, pero tampoco estoy obligado a celebrar su vida.""""

Pues eso.
lobotomico2 #6 lobotomico2
Y a pesar de todo eso que era, no a la pena de muerte.
TooBased #1 TooBased
Rest in Piss  media
Uge1966 #9 Uge1966
#5 Matar está mal, sea quien sea la víctima y sea quien sea el asesino.

Ok a eso. Nada más.
Uge1966 #2 Uge1966
Pero que alguien tome por su cuenta la decisión de pegarle un tiro a otro y matarlo, si.
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#2 ¿Hay que guardar luto cada vez que alguien asesine a alguien en el mundo?
Uge1966 #4 Uge1966
#3 La frase es: merece luto. Pues casa asesinado en el mundo, seguro que merece luto y que alguien (seguramente un familiar cercano), lo guarda por el muerto.

Otra cosa es lo que tu hayas interpretado...
#5 PerritaPiloto
#3 El legado mierda de una mierda de persona no merece el luto. Quién le quiera que lo guarde.

Matar está mal, sea quien sea la víctima y sea quien sea el asesino. Es terrorismo. Que sigan el protocolo de los atentados terroristas.
#7 Toponotomalasuerte
#2 ya te digo... Hablas de los palestinos? O de los niños que morían como pequeño precio a pagar por tener armas? Luto ninguno. Dos seres inmundos menos, el kirk y el pirado amante de las armas que le disparo. Me pone la carne de gallina que hubiese podido disparar a un inocente.
#10 mariopg
esto es como TODO. luto guardarán los fascistas, la izquierda lleva el regocijo por dentro.
