Lawrence De Maeyer, profesor de baile en 'Operación Triunfo 1', desahuciado en Barcelona: "tengo dificultades para alquilar un piso de una manera convencional"

El que fuera profesor de la academia más famosa de la televisión está de actualidad por la situación laboral y económica que vive. Actualmente trabaja como jardinero, un empleo que no le permite vivir como le gustaría y con el que le resulta complicado pagar el alquiler. “Hace cinco años nos quedamos en la calle". "Quizás fui un poco ingenuo, pero quise continuar con mi carrera”. Una carrera que con la crisis vivió uno de sus peores momentos cuando las academias empezaron a cerrar y la gente dejó de pagar por aprender a bailar.
| etiquetas: lawrence de maeyer , operación triunfo , desahucio
O la sociedad española se pone seria con la puta especulación inmobiliaria o nos jode el tejido social que tenemos, que es el mayor tesoro que tenemos. Sin tejido social sano nadie puede salir para adelante, salvo los multimillonarios. Los trabajadores y los empresarios dependemos de un tejido social sano, cualquier hijo de puta que pretenda especular con un bien básico, lo que… » ver todo el comentario
Y más difícil que va a estar.
¿Qué nos propone Vox para arreglar la miseria actual? Mas capitalismo, mas monarquía y mas babyboom.
El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con sus babybooms.
Por decir barbaridades.