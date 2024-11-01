Lawrence De Maeyer, profesor de baile en 'Operación Triunfo 1', desahuciado en Barcelona: "tengo dificultades para alquilar un piso de una manera convencional"

El que fuera profesor de la academia más famosa de la televisión está de actualidad por la situación laboral y económica que vive. Actualmente trabaja como jardinero, un empleo que no le permite vivir como le gustaría y con el que le resulta complicado pagar el alquiler. “Hace cinco años nos quedamos en la calle". "Quizás fui un poco ingenuo, pero quise continuar con mi carrera”. Una carrera que con la crisis vivió uno de sus peores momentos cuando las academias empezaron a cerrar y la gente dejó de pagar por aprender a bailar.