edición general
9 meneos
108 clics
Lawrence De Maeyer, profesor de baile en 'Operación Triunfo 1', desahuciado en Barcelona: "tengo dificultades para alquilar un piso de una manera convencional"

Lawrence De Maeyer, profesor de baile en 'Operación Triunfo 1', desahuciado en Barcelona: "tengo dificultades para alquilar un piso de una manera convencional"

El que fuera profesor de la academia más famosa de la televisión está de actualidad por la situación laboral y económica que vive. Actualmente trabaja como jardinero, un empleo que no le permite vivir como le gustaría y con el que le resulta complicado pagar el alquiler. “Hace cinco años nos quedamos en la calle". "Quizás fui un poco ingenuo, pero quise continuar con mi carrera”. Una carrera que con la crisis vivió uno de sus peores momentos cuando las academias empezaron a cerrar y la gente dejó de pagar por aprender a bailar.

| etiquetas: lawrence de maeyer , operación triunfo , desahucio
7 2 0 K 149 ocio
11 comentarios
7 2 0 K 149 ocio
Comentarios destacados:    
Olepoint #2 Olepoint *
Repito por enésima vez. La ocupación es un síntoma de la verdadera enfermedad, LA ESPECULACIÓN CON LA VIVIENDA.

O la sociedad española se pone seria con la puta especulación inmobiliaria o nos jode el tejido social que tenemos, que es el mayor tesoro que tenemos. Sin tejido social sano nadie puede salir para adelante, salvo los multimillonarios. Los trabajadores y los empresarios dependemos de un tejido social sano, cualquier hijo de puta que pretenda especular con un bien básico, lo que…   » ver todo el comentario
4 K 52
#3 Icelandpeople
#2 Luego a quejarse de que comer es cada vez más difícil.

Y más difícil que va a estar.
0 K 20
lib_free #4 lib_free
#2 El problema es que la izquierda española ha hecho una ley de vivienda desastrosa y son incapaces de recoger cable por motivos ideológicos y yo creo que el desastre de la vivienda está hecho a propósito porque el PSOE siempre ha gobernado para la gran banca y mientras la vivienda suba tambien lo hacen las ganancias de los bancos y la recaudación de impuestos. Eso si el resto de personas somos cada vez más pobres. Y no construir vivienda social no es una opción porque la solución deberia ser…   » ver todo el comentario
0 K 6
Olepoint #7 Olepoint
#4 No es un problema de izquierda o derecha, (yo prefiero usar el término progresista, conservador, reaccionario), es un problema de ataque al tejido social español, nuestro mayor tesoro, o nos ponemos serios con él, o acaban con nuestro mayor tesoro. Y hay ataques y dejación de funciones desde casi todos los partidos políticos, especial mención al PP (por los contínuos ataques), al PSOE, por sus ataques y sobre todo, su dejación, a VOX (un partido al que votan los millonarios y los más pobres, mejor, ni nombrarlo)
0 K 7
Deviance #5 Deviance
#2 amén compadre.
0 K 11
#8 BoosterFelix
#2 Yo te digo cuál es la verdadera enfermedad: el capitalismo y la monarquía. Y te lo digo todavía con mayor exactitud: la verdadera enfermedad es que hayamos tenido un baby boom en un pozo de inmundicia y miseria como son el capitalismo y la monarquía. Es decir, la verdadera enfermedad es la combinación de los tres factores capitalismo-monarquía-babyboom.

¿Qué nos propone Vox para arreglar la miseria actual? Mas capitalismo, mas monarquía y mas babyboom.

El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con sus babybooms.
0 K 6
#9 Katos
#2 que os lo estoy diciendo matar palestinos es legítimo porque somos israelíes.


Por decir barbaridades.
0 K 6
Torrezzno #11 Torrezzno *
#2 la ocupación es el síntoma de la falta de vivienda social en un mercado donde la oferta privada es mucho menor que la demanda
0 K 20
#6 Aas59
Es obligatorio vivir en Barcelona?
1 K 18
Golan_Trevize #10 Golan_Trevize
#6 ¿Qué mejor sitio para un profesor de baile que un parque temático?
0 K 11
Malinke #1 Malinke
Vuelve p'al pueblo.
0 K 11

menéame