Lavrov responde si Rusia quiere restaurar la URSS

En una entrevista en NBC, el canciller ruso, negó que su sudadera pretendiera demostrar que Rusia aspira a restaurar la Unión Soviética. “Nacimos en la URSS". El presidente Putin ha dicho en repetidas ocasiones que quienes no lamentan la desintegración de la URSS no tienen corazón, pero quienes desean su restauración no tienen cabeza. “Recordar y atesorar lo que ha sucedido en tu vida a lo largo de muchos años es una cosa, pero intentar conquistarlo todo por la fuerza militar es otra muy distinta. No es lo mismo”, agregó.