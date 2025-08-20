Laura Pereda, nueva guardesa del Refugio de la Vega de Enol: «Hay gente que se extraña de que lo lleve una mujer»

algo más de 1.000 metros de altitud, el Refugio de la Vega de Enol vuelve a dar este verano alojamiento, de comer y de beber a montañeros, senderistas y visitantes de un espacio tan emblemático como son los Lagos de Covadonga. La reapertura llegaba el pasado 1 de junio de la mano de Laura Pereda, la nueva guardiana de la también conocida como Casa de Pastores: «me ofrecieron venir y me pareció una propuesta interesante», manifiesta la misma, quien no es nueva en lo de atender un refugio porque, añade, «antes estuve en el de la Vega de Ario.